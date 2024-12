VITORCHIANO - Ottima riuscita della cena di solidarietà, svoltasi sabato 17 agosto, dalle 19,30, a piazza Roma, arrivata alla sua 3ª edizione, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Caritas parrocchiale, che ha visto la forte e massiccia partecipazione di molti cittadini e delle altre associazioni vitorchianesi. Grande generosità è stata dimostrata dalle attività commerciali locali che liberamente hanno partecipato offrendo quanto necessario per l’allestimento e la preparazione dei pasti.

La cena, voluta da Vitorchiano con il cuore, come gli scorsi anni, è stata dedicata ai meno fortunati e a sostegno delle quotidiane attività di chi lavora in prima linea per alleviare la sofferenza di molte persone. Un momento di condivisione e solidarietà, di vera e sincera collaborazione tra tutte le attività e associazioni vitorchianesi che lavorano fianco a fianco, su un unico e importante fine sociale.

Il ricavato della cena sarà totalmente devoluto in beneficenza. Quest’anno, in particolare, una parte del ricavato andrà a sostegno della Caritas di Vitorchiano, che opera sul territorio svolgendo una grande azione di sollievo per i cittadini che si trovano in una situazione di disagio economico, mentre l’altra sarà devoluta oltre Oceano e precisamente all’associazione Apurimac Ets operante nelle desolate montagne andine del Perù, tramite il gruppo A.p.e. (Amici padre Ettore) che opera a Vitorchiano.

Tanti i singoli cittadini che hanno donato il loro prezioso tempo e le loro braccia, insieme alle associazioni di Vitorchiano che, con la loro forza logistica, hanno fattivamente contribuito al successo della serata. Tra queste la Proloco Vitorchiano, il Comitato festeggiamenti San Michele Arcangelo anno 2024-25 e alcuni componenti dell’ex Comitato festeggiamenti San Michele Arcangelo 2023-24, i volontari del soccorso, le Confraternite, il gruppo A.p.e. (Amici padre Ettore), la Caritas Parrocchiale, il gruppo volontari protezione civile, il gruppo “Fiorelline” della Proloco e tanti ragazzi e giovani vitorchianesi che hanno volontariamente preso parte alle attività dell’iniziativa.

Diverse anche le attività commerciali ed economiche che hanno sostenuto e contribuito sia donando materiale necessario alla preparazione della cena solidale sia offrendo i premi della riffa. Tra queste l’azienda Ekorec, l’azienda Pampana di Giuseppina Polidori, il supermercato Superconti, la pizzeria la Grotticella, il panificio Il Forno di Mario Proietti, il forno Biscetti, Spesamica supermarket di Vitorchiano, la Nicchia di Roberta Sassara, AF Fashion parrucchiere by Angelo Fabbri, la cooperativa Avvenire, la cartoleria Sagam di Vitorchiano, il Bazar Market e Bar Mojito.