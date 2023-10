Basta bere alcolici per strada”. Lo chiede in una petizione il Comitato cittadino per la sicurezza e la riqualificazione urbana che invia una lettera aperta ai cittadini in cui li invita alla partecipazione attiva “nella lotta per una Viterbo senza degrado e più sicura”.

“Siamo tutti consapevoli - scrive il comitato - che non possiamo limitarci a lamentarci dei problemi che affliggono la nostra città, ma dobbiamo essere protagonisti del cambiamento che desideriamo vedere.

Da anni esistono comitati cittadini che si battono per migliorare la nostra Viterbo, ma la loro efficacia dipende dalla partecipazione e dalla collaborazione di ognuno di noi. Ognuno di noi può contribuire in modo significativo, unendosi a questi comitati e dedicando un po’ del proprio tempo per riunirsi e discutere le possibili soluzioni ai problemi che ci affliggono”.

Nel rimarcare che non ci si può più permettere che “gli episodi di degrado e insicurezza ci rovinino la quotidianità”, il comitato fa sapere di aver attivato una raccolta firme online (https://chng.it/vkkmSgzMkp) che mira a richiedere l’inserimento nel regolamento di polizia urbana di un divieto di bere alcolici per strada al di fuori delle pertinenze di bar, ristoranti e locali autorizzati. “Questa misura - spiega il comitato - potrebbe contribuire ad eliminare uno dei fattori che alimentano il degrado e l’insicurezza nella nostra città”.

Il comitato quindi invita alla massima diffusione della petizione. “Possiamo rendere questo divieto una realtà - dice - e contribuire così a rendere Viterbo un luogo più accogliente e sicuro per tutti. Siamo consapevoli che non tutto dipende solo dalla volontà dei cittadini, ma anche dalle istituzioni. Tuttavia, è importante ribadire che possiamo fare la differenza se agiamo insieme”.

“Basta alle ordinanze anti-alcol dettate dall'urgenza e dalle esigenze contingenti - si legge nella petizione - chiediamo un nuovo regolamento di polizia urbana, come avvenuto in molte altre città d'Italia.

Con questa raccolta firme intendiamo sollecitare l'amministrazione comunale di Viterbo affinché prenda in considerazione la possibilità di inserire nel regolamento di polizia urbana il divieto di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica e conseguente abbandono a terra dei contenitori per tutto l'anno dalle 00:00 alle 24:00 e non solo nei mesi estivi o a ridosso di eventi”.

Nella petizione vengono elencate anche una serie di situazioni di degrado.

«E’ degrado ambientale - si legge - quello che si genera in strade e giardini dove è abitudine questo comportamento che crea aggregazione spesso pericolosa. I cittadini sono stanchi di assistere passivamente a questo scempio”.