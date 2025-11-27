Strade e piazze più sicure in vista anche del Natale. Dalla Prefettura arriva una nuova “stretta” in particolare al Sacrario dopo l'istituzione del servizio di vigilanza dinamica delle forze dell'ordine per 6 ore al giorno tutti i giorni. Il prefetto ha firmato un'ordinanza temporanea con la quale dispone il divieto di stazionamento per i soggetti aggressivi.

In continuità con le misure già adottate in quell'area, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica “ha intensificato gli interventi di prevenzione e vigilanza - spiega la prefettura in una nota - soprattutto in prossimità delle festività natalizie e di fine anno, allo scopo di garantire ai cittadini una fruizione serena e sicura degli spazi pubblici”.

Il prefetto Pomponio quindi, sentiti i responsabili provinciali delle forze di polizia e la sindaca Frontini, ha adottato un'ordinanza con cui conferisce alle forze dell'ordine uno strumento temporaneo per incidere in maniera immediata sul livello di sicurezza e della sua percezione da parte della collettività.

Dal 1° dicembre all'8 gennaio 2026, sarà vietato lo stazionamento in alcune aree cittadine a soggetti che pongano in essere comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti, tali da compromettere l'accessibilità e la fruizione sicura degli spazi da parte della cittadinanza e che siano già segnalati per determinati reati come stupefacenti, percosse, lesioni personali, rissa, furti, rapine, danneggiamento, reati in materia di armi. Gli autori di queste condotte verranno allontanati. La zona interessata è quella di piazza Martiri d'Ungheria, piazza dei Caduti, piazza Unità d'Italia, via Santa Maria in Volturno, via Ascenzi dall'intersezione con via Cesare Dobici e via Valle Piatta fino a largo Benedetto Croce.