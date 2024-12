Brutta sorpresa ieri mattina per un negozio di abbigliamento in piazza delle Erbe. Alla riapertura i titolari hanno trovato una delle vetrine danneggiata. Il vetro era, infatti, completamente spaccato anche se era rimasto in piedi.

Non si sa bene che cosa sia successo: se l’esercizio commerciale sia stato fatto oggetto di un tentativo di furto con spaccata, furto che tuttavia non sarebbe andato in porto visto che il varco nella vetrina non è riuscito, o se invece si sia trattato solo di un incidente provocato, forse, da un’auto che nel corso di una manovra avrebbe preso male “le misure” e sarebbe finita contro il vetro.

A dare l’allarme sarebbe stato un passante ieri mattina che vedendo la vetrina in quello stato ha avvertito la polizia locale.

Come detto, non sembra, da quanto si è potuto apprendere, che sia stato portato via nulla dal negozio. Il fatto ha riportato però alla mente il furto con spaccata avvenuto qualche mese fa in una gioielleria del centro. In quell’occasione il ladro aveva mandato in frantumi la vetrina con un sampietrino, poi ritrovato dal proprietario del negozio, e si era impossessato di un orologio di valore.