Un nuovo atto vandalico è stato perpetrato ai danni dell’area di sgambamento cani nel quartiere di Santa Lucia. Ignoti hanno distrutto una decina sedie, due tavolini e divelto la locandina informativa del Comune. La denuncia è arrivata dai frequentatori dell’area amareggiati per l’accaduto.

«Non è la prima volta - dicono - che subiamo danneggiamenti ma stavolta il gesto è stato mirato e ha colpito direttamente le strutture che usiamo quotidianamente. L’area cani di Santa Lucia è ormai un punto di riferimento per tanti proprietari di animali e un luogo di socialità per l’intero quartiere. La speranza è che venga presto ripristinata e che simili episodi non si ripetano più». Sul fatto intervengono l’assessora al benessere animale, Elena Angiani e il consigliere delegato, Francesco Buzzi che esprimono «profondo rammarico e ferma condanna per quanto accaduto. Riteniamo che danneggiare deliberatamente e in modo mirato una struttura necessaria al benessere dei cani che vivono in ambienti urbanizzati e utile alla socializzazione non solo degli animali ma anche dei proprietari - dicono - dimostri una grave mancanza di senso civico e di sensibilità verso i nostri amici a 4 zampe.

Siamo convinti - proseguono Angiani e Buzzi - che l’unica strada da percorrere per prevenire episodi simili o anche più gravi come la violenza diretta sugli animali, al di là della repressione, sia quella della sensibilizzazione ed è per questo che abbiamo iniziato già da tempo un percorso di divulgazione e formazione dei cittadini mirato alla gestione degli animali domestici e dei cani in particolare, percorso che proseguirà anche nei prossimi anni con la collaborazione delle associazioni animaliste e degli educatori cinofili, ai quali va sempre la nostra gratitudine per il lavoro che svolgono giornalmente».