Domenica pomeriggio movimentata in via Mariano Romiti dove un uomo ha dato in escandescenze scagliandosi contro il portone d’ingresso degli uffici della polizia amministrativa.

Per motivi che sono ancora da chiarire, un cittadino extracomunitario già noto alle forze dell’ordine, ha preso a sassate il portone a vetri dell’immobile che ospita anche l’ufficio passaporti danneggiandolo seriamente.

Ad assistere al fatto, suo malgrado, un testimone che ha dato subito l’allarme al numero d’emergenza 112.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che sono riuscite a fermare e identificare l’uomo prima che mandasse completamente in frantumi la vetrata. Lo straniero è stato quindi denunciato per danneggiamento ma, come detto, non si conoscono al momento le motivazioni del gesto e la causa che ha determinato questa reazione da parte dell’uomo.