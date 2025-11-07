Tragedia questa mattina nel quartiere dei Cappuccini a Viterbo dove un uomo di 55 anni è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione in via via Antonio Rosmini.

A fare la scoperta sarebbe stata la colf che lo avrebbe trovato esanime.

Dato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia di Stato e i vigili del fuoco. All’arrivo dei soccorritori per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Si sarebbe trattato di un gesto volontario. L’uomo, infatti, avrebbe lasciato un biglietto per spiegare le motivazioni dell’estrema decisione.

Si chiamava Andrea Galvani classe 1970, era un manager di una banca cittadina, molto conosciuto e stimato in città.

La notizia della sua scomparsa ha destato molta commozione. Galvani viene ricordato da tutti per il suo carattere espansivo.

I funerali si terranno oggi alle 14 nella chiesa della Mazzetta.