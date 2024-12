Il questore di Viterbo, Fausto Vinci, ha adottato la misura di prevenzione del divieto di accesso ai centri urbani (dacur) nei confronti di un quarantenne viterbese, già colpito dal provvedimento dell’avviso orale, per essersi reso responsabile di specifici atti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, l’uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica ha disturbato gli avventori di un bar del centro cittadino.

Gli agenti della volante, intervenuti su segnalazione degli abitanti del posto, lo ha fermato e identificato in viale Trento. A seguito dei comportamenti aggressivi e molesti, messi in atto anche alla presenza dei poliziotti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ubriachezza con conseguente ordine di allontanamento dalla zona per le successive 48 ore.

Alla luce anche delle reiteraste occasioni in cui, in passato, l’uomo si era già evidenziato per situazioni di disturbo della sicurezza pubblica, tra i quali una segnalazione per molestie provocate nei pressi di un altro locale di intrattenimento cittadino, è scattata la misura di prevenzione. Il provvedimento questorile del divieto di accesso in una zona nevralgica del centro di Viterbo, emesso a seguito di una scrupolosa istruttoria curata dalla polizia anticrimine diretta da Amelia Priaro, vedrà la durata di 12 mesi.