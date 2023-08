La squadra mobile della questura di Viterbo nel fine settimana ha arrestato un 34enne italiano per detenzione di droga. I poliziotti hanno notato l’autovettura segnalata transitare con andatura sospetta, motivo per il quale l’hanno fermata per un controllo nei pressi del centro commerciale “Tuscia”. A seguito di perquisizione personale del conducente, gli agenti hanno rinvenuto, celati nei pantaloni, oltre 40 grammi di cocaina che sono stati sequestrati. L’uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti e, su disposizione della procura, sottoposto alla misura cautelare in carcere.

Lunedì l’arresto è stato convalidato e l’indagato è stato rilasciato con sottoposizione alle misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora.