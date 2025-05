Sono terminate questa mattina all’alba le operazioni di ripristino della circolazione ferroviaria tra la stazione di Porta Romana e quella di Porta Fiorentina dove domenica mattina si era verificato un deragliamento.

Per cause che sono ancora in corso da parte della polizia ferroviaria, un convoglio, impegnato in una manovra a bassa velocità, è uscito dai binari e ha urtato un palo in ferro della linea elettrica piegandolo e provocando la crinatura di un vetro laterale del treno. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma il danno ha imposto l’intervento urgente delle squadre di Rete ferroviaria italiana e la sospensione della tratta urbana. L’incidente è avvenuto intorno alle 6 di domenica.

I tecnici di Rfi hanno lavorato per tutta la giornata di domenica e hanno concluso l’intervento solo ieri mattina intorno alle 4.

Cinque treni della Fl3 sono stati cancellati completamente, due da e per Vetralla e diciassette tra porta Fiorentina e porta Romana. I treni da e per Roma sono stati per lo più partiti dalla stazione di porta Romana, mentre il resto della linea non ha subito variazioni.

Durante l’interruzione della circolazione ferroviaria, Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus, che però non ha evitato disagi e proteste tra i viaggiatori.

La situazione, come detto, è tornata alla normalità all’alba di ieri per cui il traffico dei pendolari non ha subito particolari conseguenze.