CIVITAVECCHIA – Si è svolto, presso il MIMIT, un primo incontro ricognitivo sulle manifestazioni d’interesse presentate dagli investitori in risposta alla consultazione pubblica per la riconversione e la reindustrializzazione dell'area dell'ex centrale Enel a carbone di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia, che si è chiusa lo scorso 3 giugno 2025, a cui hanno partecipato la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli e del sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene alla presenza del capo dipartimento del Mimit e dei rappresentanti di Invitalia.

Nel corso dell’approfondimento si è ribadita la necessità di proseguire nel percorso condiviso, tra Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Regione Lazio e Comune di Civitavecchia, al fine di trasformare la città in un polo di eccellenza per la transizione energetica e la sostenibilità. L’obiettivo è creare un modello di sviluppo virtuoso che, oltre a garantire la sostenibilità ambientale, possa attrarre sempre nuovi investimenti, con benefici economici e occupazionali per il territorio.

A questo proposito Invitalia, su incarico del Ministero, è attualmente impegnata nella valutazione delle manifestazioni d’interesse presentate dalle aziende. In particolare, l’analisi si concentra su aspetti chiave come la tipologia degli interventi proposti, gli investimenti previsti, i tempi di attuazione, l’impatto occupazionale e ambientale, nonché l’estensione e la tipologia delle aree richieste. «Questo permetterà di definire, insieme all’Amministrazione Comunale, l’eventuale necessità di interventi per rendere fruibili le aree già individuate dal Comune di Civitavecchia come zone di espansione industriale ed inserite dalla Regione Lazio nella proposta di Zona Logistica Semplificata – come hanno spiegato la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli e il sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene – si è concordato, quindi, di proseguire con un approccio integrato tra tutte le istituzioni coinvolte, con l’obiettivo di concretizzare anche un accordo di programma utile a rafforzare tutte le azioni necessarie per il raggiungimento dei traguardi prefissati».