Il Cyber Act Forum, la kermesse dedicata al tema della cybersecurity, torna quest’anno con la sua terza edizione alle Terme Salus. L’appuntamento è per venerdì 20 ottobre. Ieri mattina la presentazione della nuova edizione, con Gianluca Boccacci, presidente dell’associazione culturale promotrice dell’evento, i Cyber Actors, il vice presidente Dimisca Florin Claudiu e il segretario Luigi Todaro. Il 20 ottobre si discuterà di cybersicurezza, protezione dati, dell’uso consapevole degli strumenti digitali e dei rischi in cui è possibile incorrere sul web, come gli attacchi hacker. Si parlerà anche di occupazione giovanile e nuove competenze, dell’importanza di diffondere la cultura cyber e del ruolo dell’intelligenza artificiale nella società odierna. Come hanno ricordato i Cyber Actors, la scelta di svolgere l’evento ad ottobre non è casuale: si tratta infatti del mese europeo dedicato alla cybersecurity awareness, durante il quale si tengono diverse iniziative a livello internazionale per diffondere l’idea di un uso più consapevole degli strumenti tecnologici. Anche quest’anno sul palco del Cyber Act Forum saliranno ospiti di fama nazionale ed internazionale esperti del settore. I 12 speaker dell’edizione 2023 saranno Alessandro Manfredini, Gerardo Costabile, il col. Gianluca Berruti, Claudio Locanto, Paolo Benanti, Anna Italiano, Irma Conti, Antonio Relvas, Giovanni Ziccardi, Pierluigi Perri, Mattia Menna e Filippo Mariottoni. Nel pomeriggio si terrà una tavola rotonda a cui prenderanno parte Manfredini, Berruti, Benanti, Ziccardi e Conti, moderata da Pierluigi Perri. La giornata si chiuderà con i saluti finali e le conclusioni dei Cyber Actors. Info e biglietti su: https://www.cyberactforum.it/.