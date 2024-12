Stop all’alcol in certe zone, estensione dei controlli di vicinato anche a San Pellegrino, stretta nei controlli sugli alloggi e, in estate, anche pattuglie di notte della polizia locale in centro.

Sono alcune delle misure scaturite dalla riunione in prefettura del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato ad hoc.

In particolare per quanto riguarda il controllo di vicinato, è emersa la necessità di rivedere il relativo Protocollo siglato nel 2023 – fondato su un sistema integrato di sicurezza e sulle sinergie tra Istituzioni e società civile – con l’obiettivo di meglio precisarne gli ambiti territoriali estendendone l’applicazione al quartiere di S. Pellegrino.

Il Comune di Viterbo ha, quindi, illustrato due progetti di ordinanze sindacali contenenti misure finalizzate, da un lato, al contrasto a forme di degrado urbano per favorire la libera fruibilità degli spazi pubblici, la tranquillità e il riposo dei residenti, la tutela della libertà di iniziativa privata e, dall’altro alla limitazione del consumo di alcol in determinate aree cittadine perseguendo un equilibrato bilanciamento dei diversi interessi in gioco. .

Al riguardo, è stata acquisita la disponibilità delle forze di polizia a collaborare con la polizia locale cui spetta prioritariamente il compito di farle osservare.

Nel corso della riunione si è concordato sull’opportunità di proseguire i controlli periodici da parte della polizia locale, con il supporto delle forze di polizia, in ordine alla regolarità abitativa e alla correttezza delle iscrizioni anagrafiche in alcuni quartieri. Tali controlli, finalizzati a scongiurare il fenomeno dell’abusivismo nella concessione degli immobili e del proliferare di situazioni anagrafiche irregolari, consentiranno anche di verificare la sussistenza di eventuali illeciti sotto il profilo amministrativo e tributario.

Riguardo alle attività di controllo del territorio nei fine settimana della stagione estiva, finalizzate a contrastare la mala movida la polizia locale contribuirà con proprie pattuglie nelle ore notturne, anche oltre il normale orario di servizi