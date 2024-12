Spaccio di droga tra minorenni a San Pellegrino, denunciato baby pusher. E’ accaduto durante i servizi di controllo disposti dal questore ed eseguiti venerdì sera dalla polizia.

Con l’ausilio del Reparto prevenzione crimine Lazio e di un’unità della polizia stradale di Viterbo, gli agenti hanno effettuato una serie di controlli con pattuglie mobili e appiedate lungo le principali direttrici di collegamento tra Viterbo e la provincia, in viale Trento e via Cairoli e nel centro storico, tra cui in particolare le aree della movida di piazza San Carluccio e quartiere San Pellegrino.

Proprio in via San Pellegrino, esattamente sotto alla loggia all’angolo con via Grotti, grazie all’apporto delle attività info-investigative della squadra mobile, la polizia ha fermato un minorenne intento a spacciare droga. Il giovane è stato visto cedere alcune dosi ad altri ragazzi presumibilmente anche loro minorenni che alla vista dei poliziotti sono fuggiti. Uno di loro ha perso anche il proprio zaino nero. Lo spacciatore, invece, è stato bloccato e controllato.

Indosso gli sono stati rinvenuti 26 grammi di hashish, un bilancino di precisione per la pesatura delle dosi al fine della vendita al dettaglio e contante di diverso taglio per un totale di quasi 100 euro.

Il giovane, già denunciato per lo stesso motivo a fine settembre, è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

Complessivamente sono state identificate 125 persone, di cui 10 con pregiudizi penali e controllati quasi 70 veicoli.

Il minore risulta al momento indagato, fatto salvo il principio della presunzione di innocenza.