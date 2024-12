Sorpresi a rubare capi d’abbigliamento, tre trentenni finiscono nei guai. Martedì pomeriggio, infatti, gli agenti della questura sono intervenuti presso l’esercizio commerciale “Globo” a seguito di segnalazione pervenuta al 112 da parte di alcuni dipendenti del negozio in merito alla presenza di tre trentenni che si aggiravano con fare sospetto.

Gli stessi erano stati anche riconosciuti quali autori del furto perpetrato presso il medesimo esercizio lo scorso 10 maggio. A seguito di perquisizione effettuata sull’autovettura che era nella loro disponibilità, gli agenti hanno rinvenuto capi di abbigliamento rubati presso altri esercizi commerciali della città.

Pertanto i tre soggetti, originari della Romania e gravati da plurimi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato e ricettazione in concorso tra loro.

Inoltre agli stessi è stata notificata la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Viterbo emesso dal questore per un periodo compreso tra i due e i quattro anni.