Stretta sui controlli al Sacrario per garantire la sicurezza. Il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ha disposto un potenziamento con un servizio dinamico di vigilanza tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 15 alle 21. Servizio che sarà svolto a rotazione da pattuglie della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza e coinvolgerà anche le strade limitrofe a piazzale Martiri D’Ungheria.

È quanto deciso ieri in prefettura nel corso della riunione presieduta dal prefetto Sergio Pomponio. Riunione convocata dopo i recenti episodi di cronaca verificatisi nel centro storico la scorsa settimana e alla diffusa percezione di insicurezza generale da parte dei cittadini che ne è derivata. All’incontro hanno partecipato, la sindaca di Viterbo Chiara Frontini, oltre ai vertici delle forze di polizia e della polizia locale.

Il Comitato ha preso atto delle proposte avanzate nella riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia svoltasi venerdì scorso, 14 novembre, volte a intensificare la presenza delle forze dell’ordine nell’area del Sacrario, ove la sensazione di insicurezza è maggiormente percepita dalla popolazione.

Nel corso del confronto vi è stata piena condivisione, da parte di tutte le componenti istituzionali, della proposta avanzata dal prefetto di prevedere un servizio dedicato di vigilanza dinamica.

La polizia locale contribuirà con i propri mezzi all’espletamento del servizio. Tali misure si uniscono a quelle già messe in campo per il controllo del territorio e consentiranno, attraverso un costante monitoraggio, di valutarne l’adeguatezza anche in prospettiva di un eventuale e ulteriore rafforzamento.