Una 20enne è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale che si è verificato il giorno di Pasquetta.

Il fatto è accaduto lungo la strada Teverina all’altezza del parcheggio riqualificato da poco. Per cause ancora in corso d’accertamento, la giovane alla guida di una Fiat 500, ha perso il controllo dell’auto che è finita contro un’altra vettura che era ferma lungo il margine della strada e si è ribaltata.

La giovane, rimasta intrappolata nell’abitacolo, avrebbe riportato un trauma alla testa. Soccorsa, è stata trasportata in ospedale dal personale del 118 . È rimasta illesa invece la conducente dell’altra vettura a bordo strada.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso.