Un uomo è morto questa mattina, schiacciato dal trattore. La tragedia si è consumata intorno alle 10,30 in strada Vallebona, nella frazione di Grotte Santo Stefano a Viterbo.

Per cause in fase di accertamento, un 82enne, che era alla guida di un trattore con rimorchio, si è ribaltato a bordo della strada ed è rimasto schiacciato dal mezzo.

L’incidente è avvenuto in prossimità di una curva.

Pare che l’anziano si stesse recando in campagna, in un terreno di sua proprietà non lontano dal luogo in cui si è consumata la tragedia.

Incidente sarebbe avvenuto in maniera autonoma, non risulta infatti coinvolto nessun altro mezzo. Attivati i soccorsi e intervenuti i sanitari del 118, questi non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in assetto il trattore e consentire così il recupero della salma.

Sono interventi pure gli agenti della polizia locale e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso.