Si è insediato oggi il nuovo prefetto di Viterbo, Gennaro Capo. 62 anni e proveniente da Rieti, succede ad Antonio Cananà, nominato capo dell'ispettorato generale di amministrazione al Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

Tra i primi incontri istituzionali quello con il presidente della Provincia.

Nel pomeriggio, infatti, Alessandro Romoli lo ha ricevuto presso la sede dell’ente . Dopo una breve visita di Palazzo Gentili, il presidente Romoli e il prefetto Capo si sono riuniti in un colloquio privato.

Durante l’incontro, Romoli ha ribadito la disponibilità della Provincia a collaborare costruttivamente con la Prefettura per lo sviluppo e la crescita del territorio.

Una collaborazione, questa, già avviata con il precedente prefetto di Viterbo, Antonio Cananà, e che la Provincia intende proseguire.

Alessandro Romoli si è inoltre detto certo che il prefetto capo, uomo delle istituzioni e con una prestigiosa carriera all'attivo, saprà attingere alla sua preziosa esperienza per metterla a disposizione del territorio della Tuscia.