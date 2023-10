Sfalcio vegetazione infestante a ridosso del tratto ferroviario di via della Ferrovia, interventi il 14 e 21 ottobre. Per consentire tale sfalcio si rendono necessari alcuni provvedimenti riguardanti la sosta dei veicoli e la circolazione sia veicolare che pedonale. "L'intervento - spiega la sindaca Chiara Frontini - rientra nell'ambito della manutenzione del verde privato e fa seguito all'accordo raggiunto nei mesi scorsi tra l'amministrazione comunale e Rfi – Rete ferroviaria italiana. Ringraziamo Rfi per la collaborazione e soprattutto per il puntuale intervento di manutenzione e pulizia della suddetta area”.

Nel dettaglio, domani 14 ottobre, dalle ore 7,30 alle ore 15,30, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, limitatamente agli stalli di sosta a pagamento sottostanti il muro di contenimento della rete ferroviaria, situati all'interno delle due aree di parcheggio ricomprese tra piazzale Gramsci e via Zelli Pazzaglia. Sabato 21 ottobre, sempre dalle ore 7,30 alle ore 15,30, verrà sospesa la circolazione veicolare e pedonale nella corsia adiacente la linea ferroviaria in via della Ferrovia. Il traffico sarà deviato su una sola corsia.