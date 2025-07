Paura nel pomeriggio questo per un incidente che si è verificato all’incrocio tra via Monte Sacro e via Monte Bianco. Due auto, per cause ancora in corso d’accertamento, si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto, violento, una si è ribaltata. Due persone sono rimaste ferite. Si tratta di tratta di un uomo e una ragazza che, soccorsi dal 118, sono stati trasportati in ospedale per i controlli del caso. Al momento non si conoscono le loro condizioni.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale che ha eseguito i rilievi e gestito la viabilità.