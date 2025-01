Morto Patrizio Belli, dirigente del settore finanziario della Provincia.

A darne notizia il presidente dell’ente, Alessandro Romoli. «Figura di grande competenza e dedizione - ricorda Romoli - Patrizio Belli ha rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per l’amministrazione provinciale, distinguendosi per il suo impegno, la professionalità e l’umanità che ha sempre dimostrato. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile sia dal punto di vista umano che professionale». Per gli Azzurri per la Tuscia «la comunità provinciale perde una figura che, con il suo lavoro silenzioso ma fondamentale, ha contribuito in modo determinante al funzionamento dell’ente. Il ricordo di Patrizio Belli rimarrà legato alla sua professionalità, alla dedizione verso l’amministrazione e alla capacità di affrontare ogni sfida con equilibrio e competenza. La sua assenza si farà sentire non solo per il ruolo ricoperto, ma anche per il valore umano che trasmetteva a chi ha avuto modo di conoscerlo».

«Con grande commozione apprendiamo della scomparsa di Patrizio Belli - scrive Talete spa - Patrizio è stato un pilastro della Provincia di Viterbo per tanti anni. La sua passione per il lavoro, la profonda conoscenza delle istituzioni e la sua capacità di creare legami lo rendevano una figura davvero speciale. La sua professionalità, unita a una grande umanità, ha lasciato un segno importante in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare al suo fianco». «Ci mancherà la sua disponibilità e la sua competenza» ha aggiunto Salvatore Genova, amministratore unico. Cordoglio è espresso anche dal vicepresidente del consiglio regionale, Enrico Panunzi. «Patrizio - ricorda Panunzi - non è stato soltanto un esempio di dedizione e impegno nel suo ruolo, ma anche una persona capace di lasciare un segno profondo in chiunque abbia avuto il privilegio di lavorare al suo fianco o di conoscerlo. La sua perdita rappresenta un vuoto enorme, non solo per la sua famiglia, ma anche per la comunità che ha servito con passione e rigore. Il ricordo della sua disponibilità e della sua integrità resterà vivo in tutti noi».