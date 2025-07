Rudy Guede, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di violenza sessuale nei confronti della sua ex compagna. La decisione del gup è giunta al termine dell’udienza di oggi, dopo una camera di consiglio durata circa un’ora e mezza. La prima udienza è fissata per il 4 novembre. Il 38enne ivoriano, già condannato per l’assassinio di Meredith Kercher, una volta uscito dal carcere, ha avuto una relazione di circa un anno con una 25enne viterbese che nell’estate del 2023 lo ha denunciato per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale. Il 6 dicembre 2023, Guede è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il giovane, che si è sempre dichiarato innocente, è difeso dall’avvocato Carlo Mezzetti. La vittima, costituitasi parte civile, è difesa dall’avvocato Francesco Guido.