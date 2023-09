Ammonterebbe a circa 200mila euro il furto di medicinali perpetrato ai danni della farmacia dell’ospedale di Belcolle.

Il colpo è stato messo a segno nella notte tra giovedì e venerdì. Ignoti sono entrati dalla finestra del bagno del magazzino dopo aver manomesso il sistema di allarme.

I ladri si sarebbero concentrati su alcuni tipi di farmaci particolarmente costosi, per un valore di circa 200mila euro. Si tratta del secondo furto in pochi mesi e sarebbe avvenuto il giorno successivo all’arrivo in ospedale del rifornimento di medicinali.

Se si tratti di un puro caso o ci sia sotto dell’altro, saranno le indagini condotte dalla squadra mobile a chiarirlo.

Tutte le ipotesi restano aperte come quella che i ladri potrebbero essersi serviti di un basista. Ipotesi quest’ultima tutta da confermare. Sta di fatto che tra questo furto e il precedente dall’ospedale di Belcolle sono spariti diverse centinaia di migliaia di euro di medicinali.