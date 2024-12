Entra in una stanza di hotel per rubare ma rischia il linciaggio. È accaduto ieri sera intorno alle 21,30 presso l'hotel Balletti di via Vismara. L’uomo, un giovane egiziano di 25 anni, era riuscito a entrare in una camera e rubare dei soldi. Non aveva fatto i conti con gli occupanti: dei turisti di origine colombiane. La comitiva, una quarantina di persone in tutto, hanno colto il giovane sul fatto. A quel punto il 25enne ha estratto un coltello e minacciato i turisti cercando di darsi alla fuga ma è stato raggiunto e bloccato. Solo l’intervento della squadra volante, accorsa con due pattuglie ha salvato l’egiziano dal linciaggio. Il ragazzo è stato portato in questura. Già noto per una serie di precedenti, il 25enne è stato arrestato per rapina impropria aggravata. Il pm ha disposto il trasferimento in carcere a disposizione del gip. Durante i controlli, il ragazzo è stato trovato in possesso anche di un giacchetto rubato a un componente della comitiva e di un passaporto, presumibilmente preso dalla struttura ricettiva.