Avrebbe riempito le bombole di gas a uso domestico con il gpl da autotrazione. Per questo il titolare di un distributore è stato denunciato. A scoprirlo i finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Viterbo che hanno sequestrando la colonnina e 12 bombole già riempite per circa 155 chili di gpl.

L’uomo è stato sorpreso in flagranza mentre ricaricava pericolosamente le bombole ad uso domestico, utilizzando un adattatore per prelevare il carburante dalla colonnina del suo distributore. I finanziari hannon scoperto come il gestore avesse già stoccato altre bombole ricaricate illecitamente in un casottino totalmente privo delle necessarie prescrizioni di sicurezza. Le bombole ritrovate erano prive dei previsti sigilli e, in alcuni casi, con revisioni e collaudi scaduti da anni. È stata immediatamente interessata una ditta specializzata nel trasporto e custodia di materiali esplodenti per la messa in sicurezza dell’area ed il trasferimento in un luogo sicuro delle bombole sequestrate. Il titolare del distributore è stato deferito all’autorità giudiziaria e sanzionato amministrativamente.