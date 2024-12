Una donna è stata rapinata sabato mattina intorno alle 6 in una strada adiacente a via Garbini, non lontano dal centro di Viterbo.

La vittima, un’addetta di un’impresa di pulizie, sarebbe stata avvicinata da un uomo mentre a piedi si stava recando sul posto di lavoro.

L’uomo, poi descritto dalla donna come un giovane di colore a viso coperto, minacciandola forse con un coltello o una siringa, si è fatto consegnare soldi ed effetti personali per poi darsi alla fuga a piedi.

Sul posto l’immediato intervento gli agenti della polizia che hanno avviato le indagini per dare un nome e un volto al rapinatore.