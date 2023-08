Severe misure di viabilità per il Trasporto della Macchina di Santa Rosa edizione 2023. Si avvicina a grandi passi l’evento più atteso di Santa Rosa, quello del Trasporto. e il Comune predispone una serie di divieti per garantire lo svolgimento di questo e degli altri eventi in calendario nei prossimi giorni.

Il “piano della viabilità” è scritto nell’ordinanza firmata lunedì scorso.

Tutti i provvedimenti, come detto, che sono connessi agli eventi che si svolgeranno quotidianamente con maggiore impatto, ovviamente, per quelli più rilevanti che sono la processione storica, il Trasporto della Macchina di Santa Rosa e la Fiera del 4 settembre.

Dall’analisi dei 10 provvedimenti adottati spiccano subito le dizioni “in caso di necessità” e “fino a cessata necessità”: molte misure, infatti, sono a discrezione della Polizia locale che, in caso di intasamento o accumulo di persone in siti specifici, su tutti quello di San Sisto in cui è posizionata la Macchina, può interdire il passaggio o la sosta veicolare.

I provvedimenti più “forti” sono certamente la chiusura di 3 grandi parcheggi sui 5 principali dell’area del centro storico della città per il Trasporto della Macchina di Santa Rosa (Valle Faul, via San Paolo e Pietrare), con l’aggiunta del divieto di sosta anche nell’area Riello per lo spostamento del capolinea mezzi urbani (1 e 2 settembre); la chiusura da ieri e fino al 4 settembre dell’accesso a Porta Romana-San Sisto-via Garibaldi per necessità legate al numero di persone in visita alla Macchina; il divieto di sosta, il 3 settembre dalle 7, per tutto il percorso della Macchina nel centro storico; deroga ai divieti di passaggio Ztl nel centro storico, dal 2 al 4 settembre, per i residenti. Dalla lettura certosina dell’ordinanza risulta chiaro l’intento di evitare ingorghi nel centro storico viterbese tra persone ed auto preferendo la sicurezza e l’incolumità pubblica alla difficoltà di trovare un parcheggio.

E’ presto per capire se il Comune, d’intesa con la Polizia locale, abbia fatto una stretta troppo esagerata ma la concomitanza della domenica e le previsioni di super presenze hanno fatto la loro parte. E, ragionandoci, la faranno anche per il problema di trovare un posto auto che, si capisce, sarà il disagio numero uno di questo ultimo trasporto di “Gloria”.

Altro momento “a rischio” sarà dalle 20 del 2 settembre alle 13 del 3 per le operazioni di spandimento della pozzolona sui punti più in dislivello e malmessi del percorso della Macchina: in queste ore sarà vietato transitare a piazza San Sisto, via Garibaldi, piazza Fontana Grande, via Cavour, corso Italia, piazza Verdi, largo Facchini di Santa Rosa. Tutte queste misure sono solo una parte delle tantissime previste dall’ordinanza che, come si legge, sarà applicata con rigore da Polizia locale e forze dell’ordine che “durante tutta la durata degli eventi interverranno, in caso di necessità, regolando manualmente il traffico veicolare e disponendo le opportune deviazioni, applicando altresì ulteriori misure di disciplina della circolazione e della sosta veicolare che dovessero del caso rendersi necessarie”. Il consiglio che si può dare è di anticipare gli spostamenti ed evitare di decidere all’ultimo minuto se muoversi o no perché si rischia di rimanere bloccati da misure che, giustamente, impediscono di essere sprovveduti. Per sapere tutto consultare l’ordinanza sui divieti per le festività di Santa Rosa sul sito del comune di Viterbo alla pagina “Trasporto Macchina di Santa Rosa – 3 Settembre 2023”.