In occasione del 6 gennaio, festivo infrasettimanale, il servizio di ritiro rifiuti porta a porta sarà garantito con le seguenti modalità: nella zona A-Cs (centro storico) raccolta antimeridiana carta per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, compreso il settore ristorazione: raccolta antimeridiana/pomeridiana cartone per le sole utenze non domestiche, compreso il settore ristorazione (orari esposizione come da ordinanza sindacale n. 58/2025); raccolta antimeridiana/pomeridiana organico per le sole utenze del settore ristorazione (orari esposizione come da ordinanza sindacale n. 58/2025).

Zona B1: raccolta antimeridiana carta per le utenze domestiche e non domestiche; raccolta pomeridiana plastica e metalli per le utenze non domestiche.

Zona B2: raccolta pomeridiana plastica e metalli per le utenze non domestiche.

Zona B3: raccolta antimeridiana secco residuo per le utenze domestiche e non domestiche; raccolta pomeridiana imballaggi in cartone per le utenze non domestiche.

Zona B4: raccolta pomeridiana imballaggi in cartone per le utenze non domestiche.

Zona C: raccolta antimeridiana presso le isole di prossimità del secco residuo, della carta e del vetro, plastica e metalli.

Presso le isole di prossimità è vietato conferire qualsiasi tipo di rifiuto, e con qualsiasi modalità, da parte di cittadini non residenti nel comune di Viterbo e da parte dei titolari di attività non insediata nello stesso; è vietato conferire e abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura e origine sul suolo al di fuori dei contenitori; è vietato conferire rifiuti presso isole di prossimità diverse da quella assegnata.

Sempre domani 6 gennaio i centri comunali di raccolta di Grotte Santo Stefano in via Lucca e quello del Poggino a Viterbo resteranno chiusi.