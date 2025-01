Paura questa sera per un incendio che si è sviluppato in un bar di Viterbo all’inizio della Teverina. Il fatto si è verificato presso il Bar 77 in via Baracca intorno alle 20 quando nel locale sono divampate le fiamme. In quel momento il bar era aperto. Sono stati pertanto i presenti a dare l’allarme.

Sul posto si sono precipitati due squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Al momento dell’arrivo dei soccorsi le fiamme erano alte.

Secondo una prima ricostruzione l’incendio sarebbe partito da uno dei funghi utilizzati per riscaldare una dependance del bar. I vigili del fuoco hanno impiegato un’oretta per domare le fiamme. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. Non si conosce ancora l’entità dei danni.