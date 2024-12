Un controllo straordinario antidroga è stato eseguito venerdì pomeriggio dalla polizia in viale Trento.

L’operazione ha visto un grande dispiegamento di uomini. Impegnati nel servizio gli uomini della squadra mobile, della squadra volante e dell’ufficio prevenzione generale con il supporto delle unità cinofile con agenti sia in borghese che in divisa.

Tutta la zona, già nota come teatro di spaccio, è stata passata ai raggi x. Sono stati setacciati tutti gli anfratti in cerca di sostanze stupefacenti. In particolare sono stati controllati i marciapiedi, le auto, gli alberi, le stradine limitrofe, gli stabili abbandonati, le palazzine e alcuni cancelli di zona.

L’operazione si è svolta nel pomeriggio sotto gli occhi dei passanti e si inserirebbe nell’ambito di un controllo preventivo della zona. I controlli si sarebbero protratti per qualche ora e hanno dato i loro frutti.

Infatti, è stato trovato hashish nascosto in diversi punti della strada che, con molta probabilità, era pronto per essere prelevato e spacciato.

Ulteriori dettagli dell’operazione, con tutta probabilità, saranno resi noti nelle prossime ore dalla Questura.