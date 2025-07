Nascondeva hashish in camera, in garage e in motorino. Per questo un 18enne è stato arrestato dai carabinieri. E’ accaduto mercoledì mattina quando i militari della Compagnia di Viterbo hanno tratto in arresto in flagranza il diciottenne del capoluogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di specifica attività antidroga, i carabinieri della Stazione di Soriano nel Cimino hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione del giovane, nel quartiere La Pila, rinvenendo circa 50 grammi di hashish, suddivisi in tre involucri di cellophane che erano stati occultati rispettivamente in una camera da letto, l’arredo del garage e nella sella di un ciclomotore. Tutta la droga è stata sequestrata.