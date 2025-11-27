Dolore e commozione a Viterbo e nella Tuscia per la morte dell’imprenditore Giancarlo Cherubini. L’uomo, 61 anni, che si è spento ieri all’improvviso a Roma, è stato ricordato nel pomeriggio in apertura del consiglio comunale con un minuto di silenzio.

Nato a Montefiascone il 6 agosto 1964, aveva avviato e gestito negli anni diverse palestre tra Viterbo, Marta e a Montefiascone.

La sua ultima “creatura” è stata la palestra GCube.

È stato , inoltre, l’ideatore del progetto Experience e fondatore di Move your business.

Apprezzato e stimato, non solo come imprenditore ma anche come persona. Professionista straordinario dal cuore generoso, di Cherubini in tanti ricordano i sorrisi, gli incoraggiamenti, e la forza che sapeva tirare fuori da chiunque incontrasse.

«Viveva per lo sport, per la sua palestra. Aveva fatto di quel luogo un punto di ritrovo e socializzazione per tante persone. Accoglieva tante persone, anche in difficoltà», ha detto la consigliera De Alexandris ieri in consiglio comunale.

La sindaca Frontini ha ricordato che «con Giancarlo c’eravamo confrontati poco prima del suo incidente, voleva contribuire e collaborare allo sviluppo della città, avevamo un paio di progetti belli, in campo. Soprattutto per la riqualificazione di quella zona che stiamo facendo e che confina con la palestra».