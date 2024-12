Ancora un dramma della solitudine a Viterbo. Un anziano è stato trovato morto in casa nel centro storico. Il rinvenimento risale a oggi pomeriggio quando gli agenti della questura sono entrati nel suo appartamento, in via Buon Pastore 13. A dare l’allarme è stato un conoscente, forse la commessa di un negozio, che da giorni non aveva più sue notizie. La polizia lo ha trovato privo di vita. Aveva 75 anni e non avrebbe avuto familiari.

La sua morte, per cause naturali, risalirebbe a una decina di giorni fa. Sul posto sono gli agenti della squadra mobile per i rilievi del caso.

Si tratta del quarto decesso in poche settimane, scoperto dopo qualche giorno.

Il caso più eclatante è stato quello in Tullio Orsini, il 70enne, morto da solo nella sua abitazione di via Saffi 23 e rinvenuto dopo mesi dal decesso. A poche ore di distanza un caso analogo nel quartiere San Pellegrino e poi qualche giorno dopo, un altro anziano a San Martino al cimino.