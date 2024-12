Oltre mille luci tra fiamma vive e led per illuminare Dies Natalis. Ieri sera a San Sisto la prova generale dell’illuminazione della nuova Macchina di Santa Rosa prima del trasporto del 3 settembre. Una piccola “anticipazione” c’era stata venerdì sera in occasione dello “Street workout aspettando Santa Rosa” quando i camminatore hanno potuto ammirare la nuova creatura dell’architetto Raffaele Ascenzi, vestita di luce. Ieri sera, alla prova ufficiale, erano tante le persone presenti tra cui la sindaca Frontini, l’assessore Aronne, in consigliere Martinengo, il Sodalizio dei facchini, i costruttori Fiorillo e Raffaele Ascenzi.

Per gli amanti dei numeri, oltre alle mille luci, Dies Natalis conta 49 le statue, di cui tre quelle di Santa Rosa, 24 i pinnacoli, 28 i metri d’altezza.