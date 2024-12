Merceria storica del centro derubata in pieno giorno. E’ accaduto ieri pomeriggio ai danni del negozio Da Francesco in piazza Delle Erbe. Secondo quanto si è potuto apprendere un uomo, approfittando di un momento di distrazione della titolare, ha sottratto soldi dalla cassa.

"Erano circa le 18.15 il negozio era vuoto perché era appena uscito un cliente - racconta Liliana Selvaggini, titolare dell'attività - io mi ero allontanata di qualche metro dalla cassa”. Con la coda dell’occhio la titolare ha visto un uomo molto alto, di colore, con il cappuccio in testa, che infilava le mani nella cassa.

“Io logicamente ho urlato – racconta ancora Liliana Selvaggini – e lui con tranquillità ha aperto la porta ed è uscito”.

È la terza volta in un mese che il negozio subisce un furto. Alcuni passanti sentendo le urla della negoziante si sono fermati, tra questi qualcuno riferisce di aver visto il ladro allontanarsi a piedi su via Orologio Vecchio. Indaga la polizia.