Gli uomini della squadra mobile di Viterbo mercoledì hanno arrestato un cittadino italiano, pluripregiudicato e residente nella provincia di Viterbo, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso della Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma.

L’uomo, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, era stato arrestato più volte anche per furti aggravati su motoveicoli commessi nella città di Roma e per tali ragioni, ritenuto socialmente pericoloso e per questo raggiunto dal provvedimento dell’avviso orale del questore.

Condannato in via definitiva dalla Corte di appello di Roma per i reati di furto aggravato, ricettazione e riciclaggio, il soggetto dovrà scontare la pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione.

Gli agenti della squadra mobile hanno così rintracciato il pregiudicato che, al termine degli atti di rito, è stato associato presso la casa circondariale Nicandro Izzo.