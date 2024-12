Dolore a Viterbo per la morte improvvisa di Eva Goldoni, pediatra di 54 anni, trovata morta in casa oggi intorno all'ora di pranzo. La professionista, direttrice della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Belcolle, è stata rinvenuta senza vita nella sua abitazione in via Zampi, nella frazione di San Martino.

La donna era ancora nel letto, circondata dai suoi tre cani di piccola taglia a proteggerla.

Dal primo riferimento del medico legale, la morte sembrerebbe essere sopravvenuta per cause naturali.