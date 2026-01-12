Una donna è finita in ospedale dopo essere stata investita a Viterbo mentre attraversava la strada. L’incidente è accaduto questa mattina poco dopo le 8 in via Vico Squarano all’altezza di via Castello Vetulonia.

Per cause che sono ancora in corso d’accertamento, la donna è travolta da un’auto che stava sopraggiungendo.

Soccorsa dai sanitari del 118, dopo le prime cure prestate sul posto, la donna è stata trasportata in ospedale Santa Rosa per gli accertamenti clinici del caso.

Secondo quanto si è potuto apprendere, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per gestire la viabilità che ha subito rallentamenti.