Paura questa mattina per un incendio in una palazzina di via Santa Maria dell’Elce al civico 14. Le fiamme sono divampate intorno alle 11 dall’appartamento al pianterreno. Per cause ancora in corso d’accertamento, l’incendio si sarebbe sprigionato da una bombola che alimenta un fungo da riscaldamento posizionato su una veranda. Le fiamme hanno aggredito, successivamente, il pergolato e la ringhiera in plastica del terrazzo dell’appartamento sovrastante. Fumo e fiamme visibili a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco mentre la madre della proprietaria dell’appartamento è uscita in strada insieme agli altri condomini del palazzo. Nessun, per fortuna, è rimasto ferito o intossicato. I vigili del fuoco hanno domato il rogo e messo in sicurezza la bombola. Presenti sul posto anche i carabinieri, la polizia, la polizia locale che ha interdetto al traffico la via e il 118 per precauzione.