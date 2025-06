È previsto per oggi il sopralluogo, disposto dalla Procura, alla facoltà di Agraria. Saranno presenti il ​​consulente nominato dalla pm, Paola Conti, i vigili del fuoco, la Asl e la polizia. Posto che non ci sono dubbi sul fatto che l'incendio sia partito dal tetto dove erano in corso lavori di coibentazione, il sopralluogo servirà a fare chiarezza su cosa abbia innescato l'incendio e come si sia diffuso. C'è da capire se la causa delle fiamme sia riconducibile a una bombola o ad altra strumentazione presente al momento dei lavori. La procura nel frattempo avrebbe sentito gli operai e alcune testimonianze. Il fascicolo per incendio colposo resta aperto a carico di ignoti.