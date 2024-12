«Un calo di tutti i reati di circa il 10% a fronte di una maggiore azione di repressione e prevenzione». Questo ha detto ieri mattina il questore di Viterbo, Fausto Vinci, durante la conferenza stampa che si è tenuta nella sala conferenze degli uffici di viale Mariano Romiti, spiegando i traguardi raggiunti a fronte di un sempre maggiore impegno della polizia verso la tutela della cittadinanza.

«Abbiamo controllato più di 110 mila persone e 21 mila veicoli e a fronte di un aumento dei furti e delle rapine abbiamo contrastato il fenomeno con un aumento degli arresti del 33% rispetto agli anni passati. Per quanto riguarda la violenza di genere abbiamo fatto quasi 300 interventi, sia su chiamata al numero unico 112 che per denuncia diretta in questura. È chiaro che da parte della polizia di stato c’è stato un maggiore sforzo per il controllo sia di questo odioso reato che del territorio». Andando più nel merito dei numeri: i reati nel 2023 sono stati stati 8523 contro 9487 dell’anno, le rapine sono state 53, i furti 2583, gli arresti 113.

Maggiori misure preventive erogate dal questore

Sono aumentate in misura esponenziale tutte le misure di prevenzione che sono di competenza del questore. Si parla di avvisi orali, fogli di via, sorveglianza speciale e il Daspo. «In particolare, la misura del daspo willy è aumentata del 300% insieme a quello urbano e sportivo», ha detto il questore. In totale nel 2023 sono stati emessi 13 daspo sportivi, 2 daspo urbani e ben 30 daspo Willy contro i 3 dell’anno scorso.

Violenza di genere

«Con la nuova legge, le forze dell’ordine hanno intensificato il loro sforzi su questo fronte - ha detto il questore - In particolare, abbiamo arrestato arrestato più di 10 persone per questo reato e abbiamo applicato ben 14 dispositivi elettronici di controllo. Un dato che per una realtà come quella di Viterbo è importantissimo e che dimostra che c’è un controllo più capillare verso questo tipo di reato e che fortunatamente oggi fortunatamente le donne denunciano maggiormente questo tipo di comportamenti aberranti».

Maggiori risultati nella lotta contro il traffico di stupefacenti

«L’aumento di circa il 400% di persone denunciate per reati inerenti agli stupefacenti - ha commentato il questore Vinci - dimostra l’impegno della polizia su questo importante fronte».

Prevenzione nelle scuole della provincia

«Nel 2023 abbiamo fatto 70 giornate di prevenzione nelle scuole della Tuscia - ha aggiunto il questore - si è parlato di legalità a tutto tondo, ponendo l’accento sulla violenza di genere e il cyberbullismo. Questa azione di prevenzione è fondamentale per creare buone basi per la crescita dei ragazzi nel rispetto della legalità».

Truffe agli anziani

«Anche su questo fronte siamo sempre in prima linea, e le 14 persone specializzate in questo tipo di truffa, denunciate e arrestate dimostrano il nostro costante impegno per contrastare questo odioso fenomeno».