Se ne è andato in punta dei piedi, con quella discrezione che era stata la sua cifra stilistica. Il mondo del giornalismo viterbese piange la scomparsa prematura di Massimiliano Morelli. Professionista appassionato dalla penna raffinata, si è spento all’età di 61 anni nella sua abitazione di Vallerano. A trovarlo senza vita il figlio che da un paio di giorni non riusciva a mettersi in contatto con lui. Fatale per lui un malore. Giornalista professionista da oltre trent’anni, ha collaborato con diverse testate nazionali, ha diretto un’agenzia stampa, ha condotto telegiornali, ha scritto più di una dozzina di libri. Direttore di VignaClaraBlog.it collaborava anche con la redazione viterbese de Il Messaggero. Romano, appassionato di sport e grande tifoso del Cagliari, si era trasferito da anni con la famiglia a Vallerano. La sua vita è stata segnata da un grande dolore: la morte nel 2018 del figlio primogenito, Emiliano, stroncato da un infarto a soli 23 anni. Persona dalla grande umanità, umile e generoso, in tanti oggi lo piangono. Il sindaco di Vallerano, Adelio Gregori lo ricorda “per la sua dedizione, per il suo amore per il giornalismo e per il legame profondo con la nostra comunità e per le tante iniziative a cui abbiamo lavorato insieme. Ciao Massimiliano - dice Gregori - che la tua penna continui a raccontare storie anche lassù”.

Per la consigliera Luisa Ciambella «la sua scomparsa lascia un grande vuoto nel mondo del giornalismo e in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Ciao Massimiliano - conclude - grazie per le parole, per le domande mai banali e per la tua capacità di raccontare la vita con autenticità».