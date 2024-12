Un uomo di 41 anni è stato investito nel primo pomeriggio di oggi ed è grave. L’incidente è accaduto intorno alle 14 sulla Cassia nord nei pressi della zona commerciale di San Lazzaro. Per cause in corso d’accertamento l’uomo è stato travolto da un’auto. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale di Belcolle in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi, utili a ricostruire la dinamica dell’incidente, e per gestire il traffico.