domenica, 5.10.2025
Cronaca
Viterbo, furto in abitazione: le telecamere riprendono i ladri
I residenti di Campo di Mare evidenziano le criticità: poca sicurezza e mancanza di parcheggi

Polemiche e striscioni contro la ciclabile

Alessio Catoni: «La Polizia locale ha fatto rimuovere le scritte. Il Comune non ascolta le richieste»
Dalle sanzioni alla risoluzione contrattuale: tutte le richiese dei consiglieri di Ladispoli Attiva

«Tanti nodi irrisolti sul cine-teatro»

Il sindaco: «I lavori stanno procedendo e la ditta pagherà le penali»
la vertenza

Nuova Sair, il presidente Rocca incontra gli Oss: «Non vi abbandoniamo»

Ieri un sit-in di lavoratori organizzato da Cgil, Cisl e Uil in occasione dell’evento One Health
Francesco Baldini
La ricetta di Vittoria Tassoni: bavarese ai peperoni con ripieno di caprino, crumble e gel di aceto di kiwi

Vittoria Tassoni
Il fatto

Viterbo, benemerenze civiche per 100 donatori Avis

Ieri la cerimonia di consegna del riconoscimento da parte dell’amministrazione provinciale. Romoli ha premiato coloro hanno raggiunto il traguardo delle 50 e 40 donazioni
Successo per la 2ª edizione del “Classic Trophy Monti della Tolfa”

Presente il consigliere comunale con delega allo Sport, Tiziano Tedesco che ha elogiato la manifestazione
“Custodi del Tempo”: sicurezza, tutela e ruolo sociale della terza età

L’incontro è stato promosso col sostegno del consiglio regionale del Lazio ed è stato dedicato al ruolo degli anziani nella società contemporanea
Allumiere, sospeso il conferimento degli ingombranti all’isola ecologica

Annunciate dall’amministrazione comunale anche modifiche alla viabilità in via delle Grazie per i lavori della fibra ottica
Il fatto

Sutri, benemerenza civica all’assessore Tosi per le 50 donazioni di sangue

«Un un gesto semplice, ma capace di cambiare il mondo un po’ alla volta», a lui il riconoscimento della Provincia
Sutri, benemerenza civica all’assessore Tosi per le 50 donazioni di sangue
