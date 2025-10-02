Una donna di 84 anni è stata minacciata e rapinata in casa da tre uomini incappucciati che le hanno portato via tutto: denaro e gioielli per un valore di 100mila euro.

Lo spavento e il dispiacere per lei sono stati troppo forti che poco dopo la rapina, appena i malviventi si sono dileguati, ha avuto un infarto ed è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Rosa.

Il fatto è avvenuto martedì sera intorno alle 22.

Secondo quanto ricostruito, i tre malviventi si sono introdotti nell’abitazione dell’anziana in via della Mazzetta, presumibilmente da una finestra, e sotto la minaccia hanno costretto la donna a consegnare loro i valori che aveva in casa.

Una volta racimolato il bottino si sono dileguati pare a bordo di un’auto di colore scuro.

Nel frattempo la donna ha accusato un malore ma è riuscita ad avvertire il figlio che si è precipitato a casa della madre e, resosi conto della gravità della situazione, ha chiamato i soccorsi e la polizia.

I sanitari del 118 si sono resi conto che la donna non era semplicemente spaventata dai ladri ma era in corso un infarto. L’hanno quindi soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale.

Intanto la polizia ha avviato le indagini. Gli investigatori stanno acquisendo elementi utili e verificando la presenza di eventuali telecamere di sorveglianza nella zona.

Nel frattempo in queste ore su alcune chat di quartiere sta girando il filmato di un altro furto avvenuto qualche giorno fa in un’altra abitazione in strada Palombo. Il sistema di videosorveglianza della casa hanno ripreso tre rapinatori con il volto coperto da passamontagna che, dopo aver visionato l’interno della casa, sono passati dal balcone e si sono accorti delle telecamere. Non si sa se siano gli stessi dell’altro furto ma il filmato sarebbe già stato consegnato alla polizia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA