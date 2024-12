Due uomini, condannati per maltrattamenti in famiglia, sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla agenti della sezione reati contro la persona della squadra mobile di Viterbo mentre per un terzo è scattato il divieto di avvicinamento sempre per reati connessi alla violenza di genere. L’uomo, infatti, avrebbe procurato una frattura alla sua ex.

Nello specifico venerdì 19 aprile un uomo è stato condannato a 10 anni di carcere dalla Corte d’appello di Roma per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale su minorenne per fatti accaduti a Viterbo nel 2013.

Lunedì scorso, 22 aprile invece, un altro uomo è stato condannato a due anni di reclusione dal tribunale di Viterbo per il reato di maltrattamenti in famiglia, avvenuti nel capoluogo della Tuscia nel 2021.

Entrambi sono stati subito raggiunti dai poliziotti che, al termine degli adempimenti di rito, li hanno trasferiti nella casa circondariale “Nicandro Izzo” a Mammagialla.

Sabato scorso, infine, è stato notificato il provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di maltrattamenti ai danni della ex compagna.

Nello specifico, nell’ambito di una attività investigativa coordinata dalla procura di Viterbo, all’uomo è stato contestato un episodio di aggressione nel quale ha causato alla vittima la frattura di un dito della mano.