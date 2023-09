Lunedì sera a Soriano nel Cimino i carabinieri hanno arrestato in flagranza due sudamericani per furto e tentato indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Secondo quanto ricostruito dall’Arma, i due, intorno alle 18 a Viterbo, lungo la Strada Cassia Nord, avrebbero forato furtivamente con un coltello lo pneumatico posteriore destro dell'autovettura di un ottantenne tuscanese, attendendo che quest'ultimo si mettesse alla guida, per poi mostrarsi pronti a soccorrerlo, distrarlo e sottrargli occhiali da vista, cellulare e portafoglio contenente carta di debito.

Fermati a Soriano nel Cimino in piazza Vittorio Emanuele II dai carabinieri della Stazione locale, i due sono stati trovati in possesso della carta rubata che avevano appena tentato di utilizzare per degli acquisti in un negozio di articoli sportivi. A seguito di perquisizione la loro autovettura è stata posta sotto sequestro, insieme al coltello e alla restante refurtiva, riaffidata al proprietario.