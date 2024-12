Incidente oggi pomeriggio intorno alle 18 sulla strada Cimina.

Per cause in corso d’accertamento un’auto, su cui viaggiava una ragazza, arrivata all’altezza delle caserme dell’Esercito ha perso il controllo ed è finita fuori strada ribaltandosi sull’asfalto.

Nell’impatto la giovane, una 23enne di Civita Castellana, è rimasta ferita, bloccata dentro l’abitacolo della vettura. E’ stata liberata dai vigili del fuoco e affidata ai sanitari del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale di Belcolle.

Non si conoscono al momento le sue condizioni.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia la polizia locale.