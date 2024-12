Tradito dalla targa di cartone sul motorino: la polizia gli trova in casa 5 panetti di hashish e lo arresta. E’ avvenuto mercoledì pomeriggio quando la squadra mobile, nell’ambito di specifici servizi mirati alla repressione dello spaccio di droga, ha arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un cittadino italiano, residente a Viterbo, con numerosi pregiudizi di polizia.

L’uomo è stato notato mentre alla guida del ciclomotore transitava in maniera spericolata e con la targa posteriore posticcia in cartone.

Pertanto, individuate le giuste condizioni per procedere in sicurezza ai controlli

di rito, gli agenti lo hanno fermato constatando che l’uomo risultava conosciuto per i suoi trascorsi illeciti inerenti agli stupefacenti. Lo stesso ha assunto un atteggiamento nervoso e irriverente ed è stato a sottoposto a perquisizione personale e domiciliare.

Nell’abitazione, dentro un contenitore per vivande, sono stati costo trovati 5 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 250 grammi, nonché materiale atto alla pesatura della droga.

Dell’avvenuto arresto è stata data comunicazione immediata al sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Viterbo che ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto avvenuta nella mattinata del giorno successivo, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.